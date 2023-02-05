İstanbulspor 2-1 Alanyaspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı maçı İstanbulspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin atarken Alanyaspor'un sayısını 71. dakikada Ivan Cavaleiro kaydetti.

Bu sonuçla ligde art arda ikinci galibiyetini alan İstanbulspor puanını 21'e yükseltti. ÜSt üste 3. kez mağlup olan Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada Cavaleiro’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda kaleci Jensen’in çeldiği meşin yuvarlak köşe bayrağına yakın noktadan taca çıktı.

26. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Doumbia’nın önüne düştü. Doumbia’nın yerden şutunda Ba’ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada rakip yarı alanda topu önüne Rroca rakibinden sıyrılarak pasını Valon Ethemi’ye aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ethemi’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



67. dakikada Eduart Rroca’nın savunma arkasına attığı pasta topu alarak sağ çaprazdan ceza sahasına içine giren Valon Ethemi, kaleci Runarsson’un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0

71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında toplu buluşan Efecan’ın ortasında uzak köşede topu kontrol eden Cavaleiro’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

73. dakikada Candeias’ın pasında Leroy Fer'in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada sağ tarafta Loshaj’ın derinlemesine pasında Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta top filelere gitti. 2-1

İSTANBULSPOR 2-1 ALANYASPOR

GOL: 67' Ethemi, 71' Cavaleiro, 77' Emir Kaan

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Muammer, Rroca, Lokilo, Ethemi, Emir Kaan.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Ferhat, Cavaleiro, Balkovec, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba, Doumbia.

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