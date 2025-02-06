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İstanbulspor 2-0 Kasımpaşa maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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#İstanbulspor - Kasımpaşa#Ziraat Türkiye Kupası#İstanbulspor - Kasımpaşa Maçı
İstanbulspor 2-0 Kasımpaşa maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:14

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

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İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip tamamladı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 32. dakikalarda Mario Krstovski kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 3 puana yükseldi, Kasımpaşa ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

B Grubu'nda günün diğer maçında Göztepe bu akşam Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada İstanbulspor 1-0 öne geçti. Dağhan Erdoğan'ın Kasımpaşa ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Krstovski, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi.

18. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Sinan Alkaş ceza sahası içinde soldan topu içeri çevirdi, Emirhan Yiğit'in vuruşunda kaleciden dönen topu Dağhan Erdoğan boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğe çarparak oyunun alanında kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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32. dakikada ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Yunus Atakaya'nın ceza sahası önünde yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

66. dakikada Loshaj sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cham'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

86. dakikada Cham'ın sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortaya kale alanında Sefa Ateş müsait pozisyonda vuramadı.

Karşılaşmayı, İstanbulspor 2-0 kazandı.

İstanbulspor 2-0 Kasımpaşa maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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