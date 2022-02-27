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İstanbulspor 1-1 Kocaelispor (Maçın özeti ve golleri)

#İstanbulspor#Kocaelispor#TFF
İstanbulspor 1-1 Kocaelispor (Maçın özeti ve golleri)

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar

42. dakikada Kubilay’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gueye’nin sağ çağrazdan yaptığı vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz’ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Ali Yaşar, altıpastan meşin yuvarlağı üstten auta attı.

56. dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topta kaleci Alperen ile savunmanın arasına girerek topu kazanan Gueye, kaleciyi çalımlayarak yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

71. dakikada ceza sahasına giren Emir Gültekin, Musa Nizam tarafından düşürülürken hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada İbrahim Yılmaz’ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

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85. dakikada Dino Ndlovu rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine koşu yapan Rasheed’e pasını gönderdi. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Alperen’e çarpan top kornere çıktı.

90+4. dakikada sol kanattan Ethemi’nin ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Melih Kabasakal’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Anıl Usta

İstanbulspor: Alperen Uysal x, Oğuzhan Berber xx (Muammer Sarıkaya dk. 83 ?), Michael Ologo x, Okan Erdoğan x, Tuncer Duhan Aksu xx (Valon Ethemi dk. 59 xx), Ferhat Yazgan xx (Emir Gültekin dk. 67 xx), Melih Kabasakal xx, Jetmir Topalli x, Eslem Öztürk x (Eduart Rroca dk. 83 ?), Ali Yaşar x, İbrahim Yılmaz x

Yedekler: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Aldin Cajic, Yusuf Özer

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Semih Karadeniz xx, Mazlum Demir xx, Berkay Tolga Dabanlı xx (Musa Nizam dk. 46 xx), Kerem Can Akyüz xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Dimitris Kolovos dk. 46 xx), Mehmet Taş xx, Johanna Omolo xx (Alpay Çelebi dk. 89 ?), Michael Pereira xx, Benhur Keser xx (İbrahim Rasheed dk. 80 ?), Babacar Gueye xxx (Dino Ndlovu dk. 68 xx)

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Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Gueye (dk. 56) (Kocaelispor) Melih Kabasakal (dk. 90+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (İstanbulspor), Johanna Omolo, Michael Pereira (Kocaelispor)

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