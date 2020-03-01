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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:40,Son Güncelleme:/

İstanbulspor 1-0 Adanaspor

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İstanbulspor 1-0 Adanaspor
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TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış), Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver (Dk. 67 Evren Korkmaz), Diop (Dk. 87 Samican Keskin), Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla), Roni, Eze

Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor), Dk. 90 5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

İstanbulspor 1-0 Adanaspor

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