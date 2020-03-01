İstanbulspor 1-0 Adanaspor
TFF 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna
İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Cajic (Dk. 29 Kağan Miray Bağış), Issah (Dk. 75 Melih Kabasakal), Eslem Öztürk, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 61 Diouf)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver (Dk. 67 Evren Korkmaz), Diop (Dk. 87 Samican Keskin), Ahmet Dereli, Bagayoko, Hakan Barış (Dk. 81 Mbilla), Roni, Eze
Gol: Dk. 30 Onur Ergün (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Canberk Dilaver, Dk. 62 Diop (Adanaspor), Dk. 90 5 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)
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