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İstanbulspor 0-1 MKE Ankaragücü

#İstanbulspor#Ankaragücü#TFF
İstanbulspor 0-1 MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Muhammet Yumak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 62 Berkay Görmez), Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin), Kağan Bağış (Dk. 46 Mertan Caner Öztürk), Ethemi (Dk. 62 Erdem Seçgin), İbrahim Yılmaz

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 88 Zahid), Ali Kaan Güneren, İshak Çakmak, Murat Uçar (Dk. 87 Chahechouhe), Ariyibi (Dk. 72 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 55 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 42 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Murat Uçar, Dk. 74 Nadir Çiftçi, Dk. 88 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), Dk. 62 İbrahim Yılmaz, Dk. 82 Ali Yaşar (İstanbulspor)

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#İstanbulspor#Ankaragücü#TFF