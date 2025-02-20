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İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası endişelere neden olmuştu... İşte Galatasaray RAMS Park Stadı'nın zemininde son durum!

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 16:59

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray bu akşam sahasında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası zemindeki birikme endişelere neden olmuştu. İşte RAMS Park'ta son durum...

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Megakentte dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bugün (20 Şubat) itibariyle kentte kar yağışının etkisi azalırken bu akşamki maç öncesi endişe oluştu.

DÜN AKŞAM ZEMİNDE KAR BİRİKMİŞTİ

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Galatasaray - AZ Alkmaar maçının ertelenme ihtimali doğmuştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Galatasaray'ın stadında zeminde kar birikmesi yaşandı.

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Dün akşam AZ Alkmaar'ın idman yaptığı sırada çekilen fotoğraf:

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası endişelere neden olmuştu... İşte Galatasaray RAMS Park Stadının zemininde son durum

ZEMİNDE SON DURUM

Bugün İstanbul'da iç kesimlerde düne nazaran kar yağışı etkisini kaybetse de zaman zaman etkili oluyor. 20:45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçına dakikalar kala stadyumda son durum belli oldu. 

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19.30 itibariyle zeminde sonra durum

Galatasaray'ın stadının zeminindeki son durumunda herhangi bir kar birikimi ve maçın oynanmasına engel bir durum olmadığı görüldü.

OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

Bu konuya dair karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kar yağışının 15-20 dakika içinde duracağına dair bilgi aldık. Maç içerisinde zemin daha temiz olacak, bu yüzden oyun daha rahatlayacak." dedi.

 

 

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

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