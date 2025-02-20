İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası endişelere neden olmuştu... İşte Galatasaray RAMS Park Stadı'nın zemininde son durum!

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Megakentte dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bugün (20 Şubat) itibariyle kentte kar yağışının etkisi azalırken bu akşamki maç öncesi endişe oluştu.
DÜN AKŞAM ZEMİNDE KAR BİRİKMİŞTİ
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Galatasaray - AZ Alkmaar maçının ertelenme ihtimali doğmuştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Galatasaray'ın stadında zeminde kar birikmesi yaşandı.
Dün akşam AZ Alkmaar'ın idman yaptığı sırada çekilen fotoğraf:
ZEMİNDE SON DURUM
Bugün İstanbul'da iç kesimlerde düne nazaran kar yağışı etkisini kaybetse de zaman zaman etkili oluyor. 20:45'te oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçına dakikalar kala stadyumda son durum belli oldu.
19.30 itibariyle zeminde sonra durum
Galatasaray'ın stadının zeminindeki son durumunda herhangi bir kar birikimi ve maçın oynanmasına engel bir durum olmadığı görüldü.
RAMS Park’ta zeminin son durumu 📸 pic.twitter.com/5mKbflQG24— Spor Arena (@sporarena) February 20, 2025
OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI
Bu konuya dair karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kar yağışının 15-20 dakika içinde duracağına dair bilgi aldık. Maç içerisinde zemin daha temiz olacak, bu yüzden oyun daha rahatlayacak." dedi.
Okan Buruk: "Kar yağışının 15-20 dakika içinde duracağına dair bilgi aldık. Maç içerisinde zemin daha temiz olacak, bu yüzden oyun daha rahatlayacak." https://t.co/EvkIHuDN0w— Spor Arena (@sporarena) February 20, 2025