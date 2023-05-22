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İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Polonyalı hakem

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#Szymon Marciniak#Şampiyonlar Ligi#Hakem
İstanbuldaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Polonyalı hakem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 16:29

Manchester City ile Inter arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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#Szymon Marciniak#Şampiyonlar Ligi#Hakem

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