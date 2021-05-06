İstanbul'daki finale yükselen Chelsea tarihe geçti! Hem kadın hem de erkek takımı...

Chelsea, hem kadın hem de erkek futbol takımlarıyla adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırarak tarihe geçti. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin düzenlenmeye başladığı 2001-02 yılından bu yana hem kadın hem de erkek takımlarıyla aynı sezonda finale yükselen ilk takım Chelsea oldu.

Chelsea kadın futbol takımı, yarı finalde Bayern Münih'i ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen rövanşı 4-1 kazanarak eleyip adını finale yazdırdı. Chelsea erkek takımı ise 1-1 biten ilk maçın ardından evinde Real Madrid'i 2-0 yenerek İstanbul'daki finale yükseldi.

Chelsea'nin kadın futbol takımı, 16 Mayıs'ta Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak, erkek takımı ise 29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliği yapacağı finalde Manchester City ile kupa için mücadele edecek.

İNGİLTERE'DE DE LİDER

Chelsea kadın futbol takımı, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde bitime bir hafta kala Manchester City'nin iki puan önünde lider konumda bulunuyor.

THOMAS TUCHEL'DEN TARİHİ BAŞARI

Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi veya eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde farklı takımlarla iki sezon art arda finale çıkan ilk teknik direktör oldu.

MASON MOUNT EN GENÇ 2. GOLCÜ

Real Madrid'e karşı Chelsea'nin ikinci golünü atan Mason Mount, 22 yıl 15 gün ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan en genç ikinci İngiliz futbolcu oldu. Wayne Rooney, 21 yıl 182 günle ilk sırada. Öte yandan Mount, 2008'den bu yana Chelsea'de yarı final seviyesinde gol atan ilk İngiliz oldu. 2008'de Lampard gol atmıştı.

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