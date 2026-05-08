İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu: Aston Villa-Freiburg

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu.

Alman ekibi Freiburg deplasmanda ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Sporting Braga'yı evinde 3-1'le geçerek finale çıktı.

Alman ekibine turu getiren golleri, 19. ve 72. dakikalarda Lukas Kübler ve 41. dakikada Johan Manzambi attı. Portekiz ekibinin tek golünü ise 79. dakikada Pau Victor kaydetti.

Aston Villa evinde fark attı

Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçta Nottingham Forest'e 1-0 mağlup olan Aston Villa rövanşta rakibini 4-0 mağlup ederek finale çıkan bir diğer takım oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada Emi Buendia (penaltıdan), 77 ve 80. dakikalarda John McGinn attı.

UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.