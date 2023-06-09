İstanbul'da yıldızlar geçidi! Efsanelerin turnuvasında Kaka, Volkan Demirel'i 18 yıl sonra yine mağlup etti

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İstanbul'un ev sahipliğinde yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi şehirdeki özel etkinlikler devam ediyor. Yenikapı'da dünya futbolunun efsane isimlerinin katılımıyla bir mini turnuva düzenlendi.

Takımlar: Hamit Altıntop'un Takımı, Figo'nun Takımı, Cafu'nun Takımı, Nesta'nın Takımı

TEMSİLİ BAŞLAMA VURUŞU BAKAN BAK'TAN

Turnuvanın temsili başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. Bakan Bak, orta yuvarlağa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte gelerek turnuvanın başlama vuruşunu yaptı.

NESLİHAN MURATDAĞI YÖNETTİ

4 maçlık turnuvanın tüm maçlarını, FIFA kokartlı kadın hakemimiz Neslihan Muratdağı yönetti.

KAKA, VOLKAN DEMİREL'İ 18 YIL SONRA YİNE MAĞLUP ETTİ

Turnuvanın ilk maçında Figo'nun Takımı, eski milli futbolcularımızdan kurulu Hamit Altıntop'un Takımı'nı 3-0 mağup ederek adını finale yazdırdı. Figo'nun Takımı'nın ilk golünü Kaka attı. Hamit Altıntop'un kalesini koruyan Volkan Demirel, kurtarışlarıyla maça damga vursa da Kaka'nın golüne engel olamadı. Kaka, Milan formasıyla 2005-06 sezonu Şampiyonlar Ligi maçında goller atmış ve 3-1'lik galibiyetin mimarı olmuştu.

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Kaka, Volkan Demirel'in 18 yıl sonra yine mağlup etti.



MS: Figo'nun takımı 3-0 Altıntop'un takımıpic.twitter.com/CO5iBFtJNg — Spor Arena (@sporarena) June 9, 2023

Kaka, 18 yıl sonra Volkan Demirel'i bir kez daha mağlup ederek takımını finale taşıdı.

Figo'nun takımının diğer gollerini Figo attı.

CAFU VE NESTA'NIN TAKIMLARINDAN GOL ŞOV

Diğer yarı final maçında Cafu'nun Takımı, Nesta'nın Takımı'nı 6-4 mağlup etti. Cafu, 4 golle maça damga vurdu.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINI NESTA'NIN TAKIMI KAZANDI

Turnuvanın üçüncülük maçında Hamit Altıntop'un Takımı ile Nesta'nın Takımı karşılaştı. Okan Buruk ile öne geçtik ancak Nesta'nın Takımı geri döndü ve Quaresma'nın da 2 gol attığı maçı 5-4 kazanıp turnuvanın üçüncüsü oldu. Hamit Altıntop'un Takımı turnuvayı sonuncu tamamladı. Hamit Altıntop'un Takımı'nın diğer gollerini Semih Şentürk, Nuri Şahin ve Hakan Ünsal kaydetti.

Okan Buruk'un Nesta'nın Takımı'na attığı golpic.twitter.com/DGg5ZpHbsT — Spor Arena (@sporarena) June 9, 2023

VOLKAN DEMİREL, bu maçın da başlarında müthiş kurtarışlar yaptı ancak galibiyete yeterli olmadı.

Form geçici, klas kalıcı!



Volkan Demirel'den 3.'lük maçında müthiş kurtarışpic.twitter.com/NKm5BRqON7 — Spor Arena (@sporarena) June 9, 2023

CAFU'NUN TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Başlama vuruşunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı final maçında Cafu'nun Takımı ile Figo'nun Takımı 4-4 berabere kaldı. Figo'nun Takımı 4-1 öndeydi, Cafu'nun Takımı son 4 dakikada geri dönerek maçı penaltılara taşıdı.

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Penaltılarda Figo'nun Takımı'na 6-5 üstünlük sağlayan Cafu'nun Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

TAKIMLAR VE KADROLARI