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Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

İstanbul’da Su Sporları Heyecanı

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İstanbul’da Su Sporları Heyecanı

İstanbulluları eğlenceli ve sağlık dolu spor organizasyonlarıyla buluşturan Spor İstanbul, sıcak yaz günlerine serinlik getirecek etkinlikler hazırladı. İstanbul’da 5 farklı lokasyonda 27-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Su Sporları Günleri, 9 farklı branşta heyecan dolu rekabete sahne olacak.

İstanbulluların her mevsim sporla iç içe ve aktif olmaları için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, sıcak yaz günlerinde şehrin sakinlerini serin sulara davet ediyor. Denizlerle çevrili İstanbul’un mavi suları, İstanbul Su Sporları Günleri ile İstanbullulara kucak açıyor. Su topu, yüzme, aquatlon, kano, kürek, dragon bot, modern pentatlon, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve yelken rekabetlerinin yaşanacağı İstanbul Su Sporları Günleri; 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler; Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Haliç, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı (Çırağan Sarayı-Anadolu Hisarı) ve Küçükçekmece olmak üzere 5 ayrı noktada düzenlenecek.  

İstanbul’un su sporlarına doyacağı bu özel günler, spor tutkunlarının kıyasıya mücadelesine ve büyük heyecana sahne olacak. Etkinlikler başta Haliç ve Maltepe olmak üzere İstanbul'un pek çok noktasından izlenebilecek.  

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