İstanbul'da oynanan maçta ilginç olay: Top isabet eden martı kalp masajıyla hayata döndürüldü!

Zeytinburnu'nda dün bir statta Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.

Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti.

Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

"YERİNİ ÖĞRENİRSEM ZİYARET ETMEYİ DÜŞÜNÜRÜM"

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık, maçta ilk anlarda topun martıya çarptığını anlayamadığını söyledi.

Havadan düşen beyaz cismin ne olduğunu yanına gittiğinde fark edebildiğini dile getiren Uyanık, "O an şok içindeydim. Kötü hissettim. Çok üzüldüm, beni derinden etkiledi. Sonuçta o da bir canlı." dedi.

Martıya ilk müdahaleyi takım kaptanları Gani Çatan'ın yaptığını aktaran Uyanık, şöyle devam etti:

"O an koruma, hayatını kurtarma güdüsüyle ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yaptı, hayata döndürdü. Ağzına su döktüler ve martıyı kendine getirdiler. Bu durum bizi mutlu etti. O şekilde insanlığa güzel bir örnek oldu. Maçtan sonra martı kendisine gelmiş ama kanatlarında bir sorun oluştuğu söylendi. Martının şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Tabii ki yerini öğrenirsem ziyaret etmeyi düşünürüm."

"AYAKLARINI DİKMİŞTİ, NEFES ALAMIYORDU"

Takım kaptanı Gani Çatan ise maç sırasında sahanın üzerinden geçen kuş sürüsünün içinde bir martının çok alçaktan uçtuğunu fark ettiğini dile getirdi.

Kalecinin uzaklaştırmak istediği topun neye çarptığını anlayamadığını belirten Çatan, "Aşağı doğru yuvarlanarak bir şey düşüyordu. Martı olduğunu anladım. Direkt ilk ben koştum zaten. O an ilk aklıma gelen kalp masajı oldu. Çünkü direkt ayaklarını dikmişti, nefes alamıyordu. Bayılmıştı, şansımı denedim." diye konuştu.

Çatan, martıya hemen kalp masajı yaptığını, o andan sonra kuşun yavaş yavaş ayaklarının hareketlenmeye başladığını anlattı.

Martının nefes aldığını fark ettiğini ifade eden Çatan, "Martının gözleri oynamaya başladı, devam ettim. Ondan sonra biraz daha kendine geldi, su verdik. Yan tarafta sağlık ekibi vardı. Oraya çıkarttım, ellerimle götürdüm." dedi.

Çatan, martının yaşadığı bilgisine ulaştığını dile getirerek, "Ayağa kalkmış ama kanatlarında sorun varmış diye duydum. Refleks olarak martıya kalp masajı uyguladım. Daha önce sağlıkla ilgili herhangi bir eğitim almadım." ifadelerini kullandı.

Maç esnasında martının durumunu merak ettiklerini aktaran Çatan, maçta yenildikleri için üzgün olduklarını, yaşanan olay nedeniyle de moralman çok düştüklerini kaydetti.

Çatan, İstanbul 1. Amatör Lig Play Off Finali'nde yenilerek, şampiyonluğu kaçırdıklarını dile getirerek, "Şampiyonluğu kaçırdık ama bir canın kurtulmasına vesile olmak güzel bir şey. Bu durum şampiyonluktan daha önemliydi." dedi.

"FUTBOLCU MARTIYI KUCAKLADIĞI ZAMAN MUTLU OLDUK"

Canlı yayınlanan maçı sunan Onur Özsoy, karşılaşmayı anlatırken dakikalar yaklaşık 23'ü gösterdiğinde ilginç bir olay yaşandığını söyledi.

Martıya top çarpması ve ardından meydana gelenlerin medyanın çok yoğun ilgisini çektiğini dile getiren Özsoy, olayın çığ gibi büyüdüğünü, birçok kişinin kendilerini arayıp martının durumunu sorduğunu belirtti.

Özsoy, martının tedavisinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Futbolcu kavgası, saha içi başka olaylar, müthiş golleri izledik ama bu olay futbol sahalarında ender görülen, hatta hiç görülmeyen olaylardan biri. Kaleci Muhammet topa vurdu, top bir anda martıya isabet etti ve martı düştü. 5 numaralı oyuncu Gani Çatan martıya kalp masajı yapmaya başladı. Martının hayati fonksiyonları durmuştu. Kalp masajı devam ettiği esnada baktım. Martının ayakları hareketlenmeye başladı, mutlu olduk. Bir an biz de sessizliğe büründük. Çünkü hayvan orada can çekişiyor. Bizler orada keyif vererek maçı anlatamazdık. Biz de 'Bakalım ne olacak?' diye sustuk. En son futbolcu martıyı kucakladığı zaman mutlu olduk. Maçtan sonra ekip arkadaşlarımızla durumunu sorduğumuzda 'Martı yürüyor, ayaklandı ama uçması biraz zaman alacak.' denildi. Böyle bir anı yaşadık, enteresan bir durumdu bizim için. "

