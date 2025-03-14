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İstanbul'da ölen Rangers taraftarı unutulmadı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Rangers#İstanbul
İstanbulda ölen Rangers taraftarı unutulmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 07:00

İlk maçtan önce trafik kazasında vefat etmişti.

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İstanbul'daki ilk maç öncesi geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Rangers taraftarı Christopher Potter, dün unutulmadı.

İskoç ekibinin taraftarları ve teknik direktör Barry Ferguson, 40 yaşında vefat eden Potter için maçın 40. dakikasında 1 dakika boyunca alkış tuttu. Bu esnada hem Rangers hem de F.Bahçe taraftarları Potter için tribünde pankart açtı.

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Ayrıca Rangers teknik ekibi ve futbolcularının da katıldığı yardım kampanyasında Potter’ın 3 çocuğuna yardım için 170 bin sterlin (Yaklaşık 8 milyon TL) toplandı.

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#Fenerbahçe#Rangers#İstanbul

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