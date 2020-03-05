İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı! Bilet fiyatları ne kadar?
İstanbul'da 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için bilet satış süreci bugün TSİ 16.00'da UEFA.com üzerinden başlayacak.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için bilet satışları başlıyor.
TSİ 16:00'da UEFA.com üzerinden bilet satışları resmen başlayacak.
Dev finali izlemek isteyen taraftarlar için en ucuz bilet 70 Euro ve en pahalı bilet ise 600 Euro olarak belirlendi.
Bilet fiyatları şu şekilde;
Kategori 4: 70 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 2: 450 Euro
Kategori 1: 600 Euro
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