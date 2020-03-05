İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı! Bilet fiyatları ne kadar?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için bilet satışları başlıyor.

TSİ 16:00'da UEFA.com üzerinden bilet satışları resmen başlayacak.

Dev finali izlemek isteyen taraftarlar için en ucuz bilet 70 Euro ve en pahalı bilet ise 600 Euro olarak belirlendi.

Bilet fiyatları şu şekilde;

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 450 Euro

Kategori 1: 600 Euro