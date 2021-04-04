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GeriDiğer İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı!
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Haber Giriş: 04.04.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı!

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İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırıldı!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde ise Kenyalı Kibiwott Kandie, 59:32'lik derecesiyle birinci oldu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun rekorunu kırdı.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde ise Kenyalı Kibiwott Kandie, 59:32'lik derecesiyle birinci oldu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun rekorunu kırdı.

İstanbul Yarı Maratonunda dünya rekoru kırıldı

İstanbul Yarı Maratonunda dünya rekoru kırıldı

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