İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve katıldı.



Maratonun İstanbul'un tanıtımı için çok önemli olduğunu söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Koşular İstanbul'u spor alanında dünyanın ilgi odağı haline getirdi. Geçtiğimiz yılki yarı maratonda kırılan rekor birçok habere konu oldu. Türkiye topraklarında kırılan ilk atletizm rekoru olarak tescillendi. Yine tüm dünyanın konuşacağı bir organizasyonu hayata geçirmek için hazırız. Bu eşsiz kenti daha enerjik, daha sağlıklı hale getirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.



Maratona 65 ülkeden yabancı sporcu katılacağına vurgu yapan Onur, "Onlarca farklı ülkeden binlerce sporcu geliyor. 17 yıllık tarihinde en fazla kayıt alınan yarış olacak. Yabancı sporcuda da en yüksek rakama ulaştık. 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcu katılacak. Bu atletizm dünyasında İstanbul'a olan talebi ortaya koyuyor. Ciddi bir rekabet izleyeceğimizi düşünüyorum. Son ana kadar çekişmeli bir yarış izleyeceğiz" diye konuştu.



ÇİNTİMAR: İSTANBULLULARI BU ORGANİZASYONU İZLEMEYE DAVET EDİYORUM



TAF Başkanı Fatih Çintimar, koşuda çok iyi derecelerin çıkacağını söylerken, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu organizasyonu en iyi şekilde organize etmek için her şeyi bir araya getirdi. Geçen yıl dünya rekorunun kırıldığı bir yarışmada yine dünya rekorlarına ev sahipliği yapacaktır diye düşünüyorum. Yarı maraton, 1 saatin altında koşacak 10 sporcunun bir araya geldiği büyük bir yarışma. Koşularda çok güzel dereceler çıkıyor ve atletizm ailesini mutlu ediyor. Bu maratonda elit atlet sayısının yüksek olması yarı maratonunun çok iyi organize edilmesinin sebebidir. Umarım Türk atletizminin gelişimi de aynı yönde devam edecek. 65 ülkeden 650 üst düzey sporcunun burada yarışacak olması atletizm camiasını mutlu ediyor. Bu maraton organizasyon anlamında mükemmelliği yakaladı. Bütün İstanbulluları bu organizasyonu izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, prestij açısndan maratonun önemine değinirken, "Yarışın düzenlendiği yer çok özel bir yer. Dünyanın tarihinin yattığı, birçok milletin atalarının geçtiği, bizim atalarımızın yaşadığı bir yer. Tarihin içerisinde yapılan bir yarış olmanın ayrıcalığını hissediyoruz. Geçtiğimiz yıl bir dünya rekoru kırıldı. İstanbul'un tanıtımı açısından oldukça etkili bir organizasyon. Maraton keyifli ve faydalı bir yarış olacak. Daha enerjik daha sağlıklı bir İstanbul için tüm İstanbulluları bu yarışlara davet ediyorum" açıklamasında bulundu.



METAVERSE BASIN TOPLANTISI YAPILDI



Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, metaversete de gerçekleştirilen basın toplantısı hakkında şunları söyledi:

"Spor alanında metaverste de düzenlenen ilk basın toplantısındayız. Teknolojinin peşinden koşmak yetmiyor. Onunla yürümek ve eşlik etmek gerekiyor. Bir önceki maratonlarda sanal koşu parkurları düzenlenmişti. Kurulduğumuz günden bu yana işimizin kalbine teknolojiyi koyduk. İlk günkü kadar heyecan duyuyoruz. N Kolay Dijital Bankacılık uygulamasını, maratonun ruhuyla yakın görüyoruz."



İMAMOĞLU: TOPLAM 10 BİN KATILIMCIYLA YARI MARATONA HAZIRIZ



Basın toplantısına video yayını ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları sağlıklı hayat ile buluşturacaklarını söylerken, "Bu nedenle 16 milyon İstanbulluya spor yapabilmeleri için hizmetler ve etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle birçok organizasyon iptal edilirken biz İstanbul olarak durmadık, koşmaya devam ettik. Geçen yıl kırılan dünya rekoruyla atletizm dünyası gözünü İstanbul'a çevirdi. Tüm koşucular en hızlı performanslarını gerçekleştirmek için İstanbul'u listelerine aldılar. Toplam 10 bin katılımcıyla yarı maratona hazırız. İstanbulluları daha sağlıklı bir hayatla buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.