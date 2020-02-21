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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 18:24,Son Güncelleme:/

İstanbul Valiliği’ndeki ’futbol’ toplantısı sona erdi

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İstanbul Valiliği’ndeki ’futbol’ toplantısı sona erdi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti.

İstanbul Valiliğinde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sağduyu çağrısı yapıldı.

Toplantıda ayrıca spor müsabakalarında gerginlik yaşanmaması, alınacak olan güvenlik önemleri ve 4 büyük kulübün üzerine düşen sorumluluklar gibi konuların konuşulduğu belirtilirken; centilmenlik ve dostluğun her zaman sürmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanları, gerçekleşen kritik futbol toplantısı sonrası İstanbul Valiliği önünde kameralara poz verdi. Ayrıca toplantı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul’da futbol şöleni var. Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrasında bir paylaşım daha yapan Yerlikaya, "Renklerimiz farklı, gönüllerimiz bir. Sahada centilmence ezeli rekabet, saha dışında ebedi dostluk kazansın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği’ndeki ’futbol’ toplantısı sona erdi

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