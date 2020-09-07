İstanbul Tenis Turnuvası ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye Tenis Federasyonu’nun çalışmaları sonucunda modernize edilen TTF İstanbul Tenis Merkezi’ndeki toprak kort turnuvasında dünyaca ünlü sporcular ve milli formayı da başarıyla temsil eden Türk tenisçilerimiz korta çıkacaklar. Turnuva genelinde oynanacak 13 maç naklen D-Smart Spor Kanallarında izleyicilerle buluşacak.
Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova’nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda Salı ve Çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19’da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, Çarşamba akşamı saat 19’da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak.
İşte D-Smart ve D-Smart GO’da naklen yayınlanacak maçların programı;
08 EYLÜL SALI
19.00 WTA İstanbul 1. TUR – CANLI - 82. KANAL ( BERFU CENGİZ – POLONA HERCOG )
09 EYLÜL ÇARŞAMBA
19.00 WTA İstanbul 1.TUR- CANLI - 82. KANAL ( ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY – CAROLINA GARCIA )
21.00 WTA İstanbul 1. TUR – CANLI - 82. KANAL ( PEMRA ÖZGEN – MARGARITA GASPARYAN )
10 EYLÜL PERŞEMBE
19.00 WTA İstanbul Son 16 turu – CANLI 82. KANAL
21.00 WTA İstanbul Son 16 Turu – CANLI 82. KANAL
11 EYLÜL CUMA
13.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) SPOR SMART
15.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) SPOR SMART
19.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) 82. KANAL
21.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final) 82. KANAL
12 EYLÜL CUMARTESİ
14.30 WTA İstanbul (Yarı Final ) SPOR SMART
18.00 WTA İstanbul (Yarı Final) 82. KANAL
13 EYLÜL PAZAR
14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – SPOR SMART
17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI - 82. KANAL
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