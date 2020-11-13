İstanbul Park'ta ilk antrenmanın en hızlıları Red Bull'dan Verstappen ve Albon oldu
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.
Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu. Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.
HAMILTON 15. BASAMAKTA
İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.
VETTEL 5, RAIKKONEN 16. SIRADA
Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı. Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.
İLK ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077
2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.241
3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.430
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.466
5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.543
6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.661
7 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.139
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.426
9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.552
10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.351
11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.431
12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.535
13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.407
14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.948
15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.148
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.958
17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.777
18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.079
19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.385
20 George Russell Williams 1.49.256 14.179
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