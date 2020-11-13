İstanbul Park'ta ilk antrenmanın en hızlıları Red Bull'dan Verstappen ve Albon oldu

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu. Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.



HAMILTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.



VETTEL 5, RAIKKONEN 16. SIRADA

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı. Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.



İLK ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:



1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077

2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.241

3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.430

4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.466

5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.543

6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.661

7 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.139

8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.426

9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.552

10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.351

11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.431

12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.535

13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.407

14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.948

15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.148

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.958

17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.777

18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.079

19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.385

20 George Russell Williams 1.49.256 14.179