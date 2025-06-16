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İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti! Formula 1 için heyecanlandıran açıklama

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#Formula 1#TOSFED#İstanbul Park
İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti Formula 1 için heyecanlandıran açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 12:08

Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti. Konuyla alakalı açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı Formula 1 ile alakalı çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamayla İstanbul Park Pist yönetiminin TOSFED'e geçtiğini duyurdu. 

Üçlertoprağı'nın yaptığı açıklama şöyle; 'İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED’e geçti. İstanbul'un ve ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacak bütün organizasyonlara talip olacağız. Formula 1'e, bundan önce pandemi şartlarında bizim öncülük ettiğimiz şekilde bir yedek yarış olarak değil; uzun yıllar devletimizin de desteği ile takvime girecek bir teklifle gittik. Bu sürecin en yakinen takipçisi olacağız.

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#Formula 1#TOSFED#İstanbul Park

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