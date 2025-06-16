İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti! Formula 1 için heyecanlandıran açıklama

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TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamayla İstanbul Park Pist yönetiminin TOSFED'e geçtiğini duyurdu.

Üçlertoprağı'nın yaptığı açıklama şöyle; 'İstanbul Park Pist yönetimi artık TOSFED’e geçti. İstanbul'un ve ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacak bütün organizasyonlara talip olacağız. Formula 1'e, bundan önce pandemi şartlarında bizim öncülük ettiğimiz şekilde bir yedek yarış olarak değil; uzun yıllar devletimizin de desteği ile takvime girecek bir teklifle gittik. Bu sürecin en yakinen takipçisi olacağız.