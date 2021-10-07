İstanbul Maratonu için geri sayım!

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N KOLAY 42. İstanbul Maratonu, 7 Kasım Pazar günü koşulacak. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, hazırlıkların son aşamaya geldiği ve organizasyonda yarışacak sporcuların belirlendiği ifade edildi.

Organizasyonda yarışacak atletler arasında parkur rekortmeni 25 yaşındaki Kenyalı atlet Daniel Kibet ve eski olimpiyat sekizincisi Solomon Mutai ile Etiyopyalı Chele Dechasa’nın da yer alacağı bildirildi.

İstanbul Maratonu’nda elit kategoride ilk üçte yer alan atletler sırasıyla 35 bin, 20 bin ve 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak. Türk atletler için son başvuru tarihinin 15 Ekim olduğu açıklandı