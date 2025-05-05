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İstanbul Emniyeti'nden Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar açıklaması: Gözaltına alındı

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
İstanbul Emniyetinden Gedson Fernandese lazer tutan taraftar açıklaması: Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 08:21

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes’in penaltı kullanacağı esnada yüzüne lazer tutan şahıs gözaltına alındı.

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Süper Lig’in 34.haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 36. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda tribünde yer alan bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes’e lazer tuttu.

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İSTANBUL EMNİYETİ: ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyetinden Gedson Fernandese lazer tutan taraftar açıklaması: Gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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