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Son Dakika: İstanbul Emniyeti'nden 'Fenerbahçe forması' açıklaması! İşte adım adım yaşananlar: 'Tespit edilir edilmez siyah tişört giydirilmiştir...'

#Fenerbahçe#Emniyet#Çiftlik Bank Fatih Aydın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndan çıkışı esnasında Fenerbahçe formasıyla görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından bir özür metni yayınlayarak, "Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz" şeklinde bir açıklama yaptı. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de konu hakkında resmi siteden bir duyuru yayınladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe forması ile çıkarılmasıyla ilgili, "Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz" denildi.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın dün akşam İstanbul Havalimanı'na getirildi. Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe formasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

"SİYAH TİŞÖRTÜN ALTINA FORMA GİYDİĞİ TESPİT EDİLİR EDİLMEZ TİŞÖRTÜ TEKRAR GİYDİRİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE SK: "EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLGİLİ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜK"

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Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kişilerle iletişime geçildiğini belirterek, "Dün gece itibariyle Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler doğrultusunda; şahıs Uruguay’daki evinde üzerinde forma ile yakalanmış, polis ekiplerimiz o esnada gereken duyarlılığı göstererek şahsa siyah tişört giydirerek uçağa bindirmiş ve ülkemize getirmiştir." şeklinde bir bilgi paylaştı.

Açıklamanın tamamı şöyle;

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"Dün akşam saatlerinde basın yolu ile kamuoyunun gündemine düşen kabul edilemez görüntü üzerine bu açıklamayı yapmak gerekli olmuştur.

Ülkemizin gündemini meşgul eden Çiftlik Bank davası sanığının ağabeyi olan şahsın; Uruguay’dan alınarak Türkiye’ye getirildiği anda üzerinde görülen Çubuklu forma görüntüsü; vicdanları yaralamış hem ay yıldızımıza hem de Fenerbahçemizin tüm hassasiyetlerine saygısızlık olarak algıladığımız bir olay haline gelmiştir.

Dün gece itibariyle Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm ilgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler doğrultusunda; şahıs Uruguay’daki evinde üzerinde forma ile yakalanmış, polis ekiplerimiz o esnada gereken duyarlılığı göstererek şahsa siyah tişört giydirerek uçağa bindirmiş ve ülkemize getirmiştir.

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Şahsı ülkemize getiren ekip, Atatürk Havalimanı’nda bu kişiyi havalimanı ekiplerine teslim etmiştir.

Şahsı teslim alan ilgili ekip sağlık kontrollerine getirmiş; sağlık kontrolleri sırasında üstünün çıkarılarak muayene yapılmasının ardından ne yazık ki bu durum görevliler tarafından doğru yönetilememiş, bahsi geçen kişinin formamız ile fotoğraf vermesine sebep olunarak, milyonların vicdanları yaralanmıştır.

Geldiğimiz noktada, bu fotoğrafın, kasıt ya da ihmal her ne şekilde olursa olsun kamuoyuna yansımasında doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunanlara dair İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün gerekli hassasiyeti göstereceğine şüphemiz yoktur.

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Tarihi boyunca çeşitli saldırıların hedefi olan, değerlerine sahip çıkmak pahasına gereken duruşu göstermekten asla geri durmayan, bir asrı aşkın tarihe ve milyonlarca taraftara sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu talihsiz görüntünün yaşanmasına dair olayın takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Emniyet#Çiftlik Bank Fatih Aydın

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