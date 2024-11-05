İstanbul ekibinde büyük çöküş! Galibiyeti unuttular

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.
İstanbulspor bu yenilgiyle ligde çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu sonuçla 15 puana yükselen Gençlerbirliği, 13. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 13 puanla 16. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada İstanbulspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Emir Kaan, direkt kaleye sert şutunda top sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
45+3. dakikada Amilton sağ taraftan topu rakibinin üstüne sürdü ancak İstanbulspor'un defans oyuncusu Ali araya girerek ona şut imkanı tanımadı.
57. dakikada Ensar'ın sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Sinan kalecinin ulaşamayacağı noktaya yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu. 1-1
90+3. dakikada penaltıda topun başına gelen Metehan, sol alt köşeden topu filelere gönderdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk. 90+5 Fıratcan Üzüm), Ensar Kemaloğlu (Dk. 85 Samed Onur), Mete Kaan Demir (Dk. 46 Çağrı Fedai), Djitte (Dk. 77 Yatabare)
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Fatih Tultak), Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Loshaj), Diarra (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez), Kerem Şen (Dk. 79 Abdullah Dijlan Aydın), Sambissa (71 Jackson), Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 27 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 58 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 25 Zuzek, Dk. 38 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alperen Babacan, Dk. 77 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 42 Diarra, Dk. 75 Kerem Şen, Dk. 90+3 Abdullah Dijlan Aydın (Uğur Okulları İstanbulspor)