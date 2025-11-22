İstanbul devinin Salih Özcan planı belli oldu!

Haberin Devamı

Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, orta saha takviyesi için harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’ı gündemine aldı. Beşiktaş’ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan’ı bedelsiz bir şekilde transfer etmek istediği iddia edildi.

ORKUN VE SALİH UYUMU

Siyah-Beyazlı ekibin, devre arası transfer döneminde A Milli futbolcuyla masaya oturacağı aktarıldı. A Milli Takım’ın, İspanya maçında ilk 11’de görev yapan Salih Özcan, özellikle Orkun Kökçü ile olan uyumuyla dikkat çekmişti. 27 yaşındaki ön libero, bu sezon Alman ekibiyle 4 maçta sahaya çıktı.

REÇBER LİSTEYİ HAZIRLAYACAK

Beşiktaş’ta Rafa Silva ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken en kritik mevki 10 numaraya mutlaka takviye yapılacak. Serkan Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda bu bölge için yeni bir liste hazırlayacak. Gelecek hafta içinde öncelikle sol bek, stoper ve kaleci ile sol kanat için çalışmalar hızlanacak.