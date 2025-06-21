İstanbul devinden Rodrigo de Paul atağı! Girişimler başladı

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LaLiga devlerinden Atletico Madrid'de geçtiğimiz sezon oldukça formda bir sezon geçiren Rodrigo de Paul'e, İstanbul devi talip oldu.

GALATASARAY PEŞİNDE

Aslan’dan flaş bir transfer hamlesi daha. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz yıllarda da radara takılan Rodrigo de Paul’u bir kez daha gözüne kestirdi. Arjantin Milli Takımı’yla Dünya Kupası zaferi yaşayan, kulübü Atletico Madrid’le 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki orta saha için girişimler başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEDEF BÜYÜK

Yeni sezona Torreira - Lemina ikilisiyle girmesi beklenen Cim Bom’da hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’de büyük hedefler olduğundan, bu ikilinin uzun maratonda yetersiz kalabileceği düşünülüyor.

GÖZLER SIMEONE'DE

De Paul takviyesinin hem takımdaki kalite seviyesini artırması hem de güçlü bir merkez orta saha rotasyonuna destek sağlaması bekleniyor. Galatasaraylı yetkililer hem Arjantinli futbolcuyla hem de kulübüyle ilk teması kurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde kadrosundaki yetersizlikten şikayet eden teknik direktör Simeone’nin tavrı bu transferde belirleyici olacak.

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ICARDI ARACILIK EDECEK

Galatasaraylı yetkililer hem Arjantinli futbolcuyla hem de Rodrigo de Paul’ün Atletico Madrid’de mutlu olduğu, ancak farklı bir projeye de “Evet” diyebileceği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın sunacağı şartları gelecek sezon Atletico kendisine sunmayacağı için şimdiden yolları ayırmayı kabul edebilir. Vatandaşı Icardi’nin de bu transfere aracılık etmeye çalışacağı öğrenildi.kulübüyle ilk teması kurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde kadrosundaki yetersizlikten şikayet eden teknik direktör Simeone’nin tavrı bu transferde belirleyici olacak.