İstanbul derbisinde 4 gollü galibiyet

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1’inci Lig’in 18’inci haftasında İstanbulspor, evinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetti. Mustafa Kürşad Filiz’in yardımcılıklarını ise Onur Gülter ile Selim Şenöz yaptı.

Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün oynayan İstanbulspor, mücadeleyi 4-0’lık farklı skorla kazanan taraf oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23’üncü dakikada Racine Coly, 48’inci dakikada Gaoussou Diarra, 90+1’inci dakikada Ali Yaşar ve 90+6’ncı dakikada Abdullah Dijlan Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 8’inci galibiyetini elde etti ve puanını 27’ye çıkardı.

Esenler Erokspor ise 8’inci mağlubiyetini alarak 22 puanda kaldı.

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Onur Gülter, Selim Şenöz

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly (Duhan Aksu dk. 82), Modestas Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Muammer Sarıkaya dk. 46), David Sambissa (Yusuf Ali Özer dk. 66), Florian Loshaj (Dijlan Aydın dk. 66), Diarra (Ali Yaşar dk. 90), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Ologo, Kerem Şen, Demir Mermerci

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Francis Nzaba (İdris Furat dk. 46), Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan, Ryan Jack (Abuzer Gaffar Toplu dk. 90+3), Tugay Kacar, Sefa Narin (Junior Fernandes dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Hamza Catakovic (Berkay Aydoğmuş dk. 90+3), Oscar Pinchi (Altar Han Hidayetoğlu dk. 65)

Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Mücahit Albayrak, Furkan Orak

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Racine Coly (dk. 23), Diarra (dk. 48), Ali Yaşar (dk. 90+1), Dijlan Aydın (dk. 90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (İstanbulspor), Ryan Jack (Esenler Erokspor)