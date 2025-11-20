İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek: Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var araştırıyoruz

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek "Mayıs ayında soruşturma başlatmıştık. Antalya’daki dosya da bize geldi ve bizde birleştirildi. TFF’nin yürüttüğü idari soruşturma ile bizim yürüttüğümüz adli soruşturma farklıdır. TFF’nin PFDK’ya sevk ettiği hakem ve futbolcuların mutlaka adli ceza alacağı gibi bir durum yok; PFDK sevkleri bizleri bağlamaz. Bizim bir bilgi havuzumuz var. TFF’nin bize bildirdiği ihbarlar bu havuzda yer alıyor. Bunun dışında CİMER ve ihbar hattımıza gelen çok sayıda başvuru var. Tanık beyanları mevcut; ayrıca re'sen dinlediğimiz tanıklar da var. Spor yorumcularından gelen ihbarlarla birlikte bizim bağımsız olarak incelediğimiz hususlar da bulunuyor. Elimizi güçlendiren en önemli unsurlardan biri MASAK raporu. İş birliği yaptığımız kurumlar var; INTERPOL ve UEFA ile anlaşmalarımız mevcut. KKTC, Karadağ ve Gürcistan’da bahis oynatıldığı tespit edildi. Bu süreçte 8 kişi tutuklandı. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz ve bu sürecin devam eden liglere zarar vermesini istemiyoruz. Sosyal medyada algı yapanlar hakkında da ayrı bir soruşturma yürütüyoruz. Yasa dışı bahise kim karıştıysa bu sürecin üzerine gidiyoruz. INTERPOL ve UEFA ile çalışıyoruz. 130 ülkede 220’den fazla iştirakçileri var. Yurt dışında legal olan sitelerden de bilgi talep ediyoruz; bu işin yurt dışı ayağı çok daha büyük. Şu anda sadece yasa dışı bahis ve şike dosyalarına bakan 3 savcı görev yapıyor. Bu soruşturmanın ucu kime giderse gitsin sonuna kadar gideceğiz. Kulüp başkanları ve yöneticiler de olabilir. dedi.

'KULÜP BAŞKANI VE YÖNETİCİLER DE OLABİLİR'

Gürlek,"Bu soruşturmanın ucu kime giderse gitsin sonuna kadar gideceğiz. Kulüp başkanları ve yöneticiler de olabilir. Bir spor yorumcusunun yasa dışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığını tespit ettik. İsmini vermeyeceğiz, çalışmalarımız devam ediyor. Aklama Büro’ya ihbarda bulunduk. Kaynağı belirsiz para girişi varsa inceliyoruz. Mersin’deki hakemlerin yer aldığı soruşturma, farklı bir illegal bahis ve aklamayla ilgili dosya yürütülürken suç tespit edildi. Havuzda tespit edilen her IBAN incelenecek. ‘Hakemler maç oynadı, para kazandı’ algısı yanlış. Aklama Büro’ya ihbarda bulunduk. Futbol kulüpleri üzerinden para aklandığı iddiaları da araştırılıyor. Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var, onu da araştırıyoruz. Sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Her maçta şike varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor; bunu yapanları da tespit edip gerekeni yapıyoruz. Bir savcımız sosyal medyada yazılanları takip ediyor.

'BİLİNEN İSİMLERİN DAHİL OLACAĞI OPERASYON GÖREBİLİRSİNİZ'

Spordan sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam da bahis soruşturmasına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bilinen isimlerin de dahil olabileceği bir operasyon görebilirsiniz. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde legal olan bahis şirketleri ülkemizde yasa dışıdır. Bu şirketlerden de bilgi talep ettik, bilgiler gelmeye devam ediyor.” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASINA SORUŞTURMA

Sağlam, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği 'kırmızı karta 5 milyon TL verildiği' iddiasına ilişkin, "Bu çok ciddi bir iddia. Biz de bu iddia üzerine derhal soruşturma başlattık" dedi.