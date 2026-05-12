İstanbul caddelerinde Aziz Yıldırım sürprizi!

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran’da yapılması kesinleşirken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını iyice yoğunlaştırdı. seçim sloganını ‘Bizim Fenerbahçemiz’ olarak belirleyen Yıldırım, İstanbul’un dört bir yanındaki bilboardlara afişlerini astırmaya başladı. Afişte, kendi döneminde kazanılan kupalara vurgu yapan Yıldırım ayrıca, “Bugün birlikte attığımız her adım, evlatlarımıza gururla aktaracağımız bir miras olacak” mesajını verdi.

G.SARAY’A SERT TEPKi

Öte yandan Aziz Yıldırım, Galatasaray X hesabında yayınlanıp silindiği iddia edilen ’Fenerbahçe ŞK’ paylaşımıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımı şiddetle kınadığını vurgulayan Yıldırım, “Galatasaray Yönetim Kurulu’nun ve iletişim birimlerinin kulübümüze yönelik ‘şike’ imasında bulunmaları, bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir. Fenerbahçe’ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ortadadır. Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz; 2026-2027 sezonu itibariyle, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.”

