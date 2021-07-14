İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Tokyo'da 22 sporcuyla mücadele edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 14, Paralimpik Oyunları'nda ise 8 olmak üzere toplam 22 sporcuyla temsil edileceği belirtildi.

Açıklamada, sporcuların tekvando, güreş, judo, karate, badminton, atletizm, para yüzme, para okçuluk ve para tekvando olmak üzere 9 branşta madalya mücadelesi vereceği aktarıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yer alacak sporcular şöyle:

- Güreş: Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Osman Göçen (Serbest 86 kilo)

- Judo: Mihraç Akkuş (-60 kilo), Vedat Albayrak (-81 kilo), Mihael Zgank (-90 kilo)

- Tekvando: Nur Tatar (-67 kilo), Nafia Kuş ( 67 kilo), Hakan Reçber (-68 kilo)

- Karate: Serap Özçelik Arapoğlu (-55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol ( 61 kilo), Uğur Aktaş ( 75 kilo)

- Badminton: Neslihan Yiğit (Tekler)

- Atletizm: Ertan Özkan (4x100 metre Bayrak)

- Para Yüzme: Elif İldem (S1), Koral Berkin Kutlu (S5), Beytullah Eroğlu (S5)

- Para Okçuluk: Yağmur Şengül (Klasik Yay), Bülent Korkmaz (Makaralı Yay), Özgür Özen (Klasik Yay), Sadık Savaş (Klasik Yay)

- Para Tekvando: Mehmet Vasıf Yakut ( 75 kilo)