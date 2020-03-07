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Voleybol
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:36,Son Güncelleme:/

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Galatasaray HDI Sigorta

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Galatasaray HDI Sigorta
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AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno, Antonov (Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin, Van Berkel, Burak Mert)

Setler: 25-22, 26-28, 25-21, 21-25, 15-11

Süre: 141 dakika (27, 34, 29, 32, 19)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Galatasaray HDI Sigorta

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