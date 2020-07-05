İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen sosyal mesafeli ilk espor etkinliğini Avrupa yakası kazandı

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonunun Türkiye elemeleri sonuçlandı. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX’in destekleriyle, Boğaz’ın ortasında bir feribotta gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun beşinci ve son elemesi Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası oldu.

İstanbul’un en iyisi Avrupa yakası

İstanbul Boğazı’nın tam ortasına gerçekleşen etkinlikte 64 oyuncu, sosyal mesafelerini koruyarak kendi arabalarında, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi yakayı belirlemek için toplandı. Son elemenin gerçekleştirildiği feribot, Avrupa yakası takımını Sirkeci İskelesi’nden, Anadolu yakası takımını ise Harem İskelesi’nden alarak İstanbul Boğazı’nda 5 saatlik yolculuğa çıkardı. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirildiği etkinlikte Avrupa yakası, Anadolu yakasına üstünlük sağlayarak İstanbul’un en iyi yakası unvanını kazandı.

Avrupa yakasından şampiyon Futbolist takımı çevrim içi elemelerde daha önceden finale katılmaya hak kazandığı için Avrupa yakası ikincisi 836. Pizza Locale, Avrupa yakası üçüncüsü Red Ego ve Anadolu yakası birincisi Fastpay Wildcats Red Bull M.E.O. Türkiye Finali’ne katılacak son 3 takım oldu.

Türkiye finali bugün

Red Bull M.E.O.’nun beşinci elemesi sonunda finale kalmaya hak kazanan toplam 15 takım, bugün çevrim içi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. 14.00’te başlayacak Red Bull M.E.O. Türkiye Finali Twitch.tv/RedBullTR adresi üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye şampiyonu olacak takım, aynı zamanda Red Bull M.E.O. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. 20 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonu ise 2021 yılının ilk çeyreğindeki Dünya Finali'nde belli olacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabilirler.