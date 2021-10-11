İstanbul bir kez daha farkını gösterdi

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Geçen yıl, 2020 Formula 1 sezonunun en muhteşem yarışına sahne olan İstanbul, 2021’de de şampiyonluk mücadelesinde kartların yeniden karıldığı yarış olarak tarihe geçti. Zira yarışı Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmış olsa da, liderlik koltuğu Red Bull Honda’dan Max Verstappen’e geçti. Şimdi gelelim Türkiye Grand Prix’sinin teknik detaylarına...

HENÜZ iLK TURDA 2 TEMAS YAŞANDI VE CEZALAR GELDi

Yarış Bottas liderliğinde başladı. Henüz ilk turda Pierre Gasly ile Fernando Alonso arasında temas yaşandı. İnceleme altına alınan bu temas sonrasında Gasly 5 saniye ceza aldı. Ardından Alonso-Schumacher temasından sonra da Alonso’ya ceza geldi.

BOTTAS, 11. TURDA FARKI AÇTI

Güç ünitesi değiştirdiği için yarışa 11. sıradan başlayan Lewis Hamilton, 9. turda 7. sıraya çıktı. Bottas ise her turda Max Verstappen ile farkı açarak 2.5 saniyeye kadar yükseltti. Hamilton 11. turda Lando Norris’i de geçip 6. sırayı aldı. En hızlı turlar yine Hamilton’dan gelirken, Bottas ile Verstappen arasındaki fark 2.8 saniyeye çıktı.

iLK PiT VE SPiN 22. TURDA

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Pistin en iyi zamanlarını yapmayı sürdüren Hamilton, 15. turda bu kez Gasly’yi geride bırakıp 5. sıraya yükseldi. Son sıradan başlayan Carlos Sainz da 17. turda 10. sıraya kadar yükseldi. İlk pit 22. turda Daniel Ricciardo tarafından yapıldı. Aynı tur içerisinde Yuki Tsunoda spin atarak kısa süre sarı bayraklara neden oldu.

VE TUR BiNDiRMELER BAŞLADI

24. turda en hızlı zaman Charles Leclerc tarafından elde edildi, oysa hiçbir sektörde en hızlı isim kendisi değildi. Tur bindirmeler 25. tur itibariyle başladı ve ilk turu Mick Schumacher yedi. Öndeki Bottas, Verstappen’i arkada tutarak aslında takımlar savaşında da önemli bir işe imza attı yarışın ortalarına kadar. Fark 3.5 saniyeye kadar çıkmış oldu

PiT iÇiN BiRBiRLERiNi BEKLEDiLER

İlk pit stopu yapan Ricciardo uzunca bir süre 18. sırada kaldı. Ricciardo’nun ardından ikinci pit Alonso’dan geldi. 18. sırada piste dönen Alonso bu sırada 5 saniye cezasını da çekmiş oldu. Yarışın yarısını aşmamıza rağmen Alonso ve Ricciardo dışında kimse henüz pite gelmemişti. Öndekiler birbirlerinden hamle bekliyordu.

VETTEL FARKLI BiR ŞEY DENEDi!

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Şampiyonluk mücedelesi veren pilotlardan pit stop yapan ilk isim, bitime 20 tur kala Vestappen oldu. Bu arada Sebastian Vettel orta hamur lastikler takarak herkesten farklı şekilde bir hamle yaptı ancak pistte durmakta çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve sürekli spin attı. Tüm bunların ardından tekrar pite girerek yeniden İntermediate lastikleri taktı.

‘BU LASTiKLERLE BiTiREYiM Mi?’

Leclerc, bitime 17 tur kala “Bu lastiklerle bitirebilir miyim?” diye sordu ve “Evet” cevabını aldı. Aynı sıralarda Hamilton, takımının pit çağrısı reddetti. Esteban Ocon, Hamilton ve Leclerc pit yapmayan isimler idi son 15 tur kala. Son 10 turda ilk 10 şöyle idi: Bottas-Verstappen-Hamilton-Leclerc-Perez-Gasly-Norris-Sainz-Ocon-Stroll.

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HAMiLTON 7 TUR KALA PiTE GiRDi

Bitime 10 tur kala Hamilton henüz pit yapmamıştı, sonuna kadar aynı lastiklerle gidecek gibi görünüyordu ancak öyle olmadı. 7 tur kala pite girdi ve 5. sırada yarışa dönmeyi başardı.

VE MUTLU SON...

Son 3 tur kala Ocon pit stop yapmayan tek isim olarak yarışı tamamlamak için devam ediyordu ve puan barajının son sırasındaydı; arkasından gelen Bottas’tan tur yedi. Pole pozisyonundan başlayan Bottas yarışı kazanırken, arkasından Verstappen ve Perez geldi. Onları Leclerc ve Hamilton takip etti. En hızlı tur da Bottas’ın oldu.