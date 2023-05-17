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Başakşehir 1-1 Ümraniyespor (Maçın özeti)

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#Süper Lig#İstanbul Başakşehşir#Ümraniyespor
Başakşehir 1-1 Ümraniyespor (Maçın özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 19:01

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takım, henüz 4. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçerken 7. dakikada Mahmut Tekdemir'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Aleksic, ilk devrenin sonunda penaltı kaçırdı ve devreye Başakşehir 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 60. dakikada Umut Nayir'ın penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 27 puanla son sırada kaldı. Başakşehir'in puanı ise 52'ye yükseldi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Şener, le, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo.

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Glumac, Epureanu, Popov, Mrsic, Serkan, Kartal, Sekidika, Onur, Umut Nayir.

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#Süper Lig#İstanbul Başakşehşir#Ümraniyespor

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