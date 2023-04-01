Canlı anlatım: Başakşehir Ankaragücü maçı

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Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR 0-0 ANKARAGÜCÜ

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lime, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack, Pedrinho, Emre Kılınç, Ali Sowe

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan İstanbul Başakşehir, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Ocak-Mart 2021 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yaşadı. İstanbul takımlarına rakip olduğu son 14 Süper Lig maçında da gol yiyen ve bu karşılaşmaların sadece birini kazanan Ankaragücü, tek galibiyetini bu sezon İstanbulspor'u deplasmanda mağlup ederek aldı.

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Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de en fazla deste golü atan takım konumunda. Bu sezon Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından en fazla deste hücum yapan ekip olan İstanbul Başakşehir ise bu şekilde sadece iki gol bulabildi. Bu sezon Süper Lig'de İstanbul Başakşehir formasıyla en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Serdar Gürler, bu katkıların sadece ikisini iç sahada yapabildi.

İstanbul Başakşehir forması giydiği daha önceki üç Süper Lig sezonunu da altı golle tamamlayan Danijel Aleksic, bu sezon şimdiden bu sayıyı yakaladı. Sırp oyuncu, Boz Baykuşlar adına en fazla gol kaydettiği sezona ulaşmak için sahaya çıkıyor.



Şu an kadroda yer alan oyuncular arasında bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de hem en fazla gol atan hem de en fazla asist yapan isim Ali Sowe. Gambiyalı forvet şu ana kadar bu katkısıyla takımına 9 puan kazandırdı. Ankaragücü forması giyen Emre Kılınç'ın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir. Mart 2017'den bu yana ilk Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, İstanbul Başakşehir'e karşı son galibiyetini Mayıs 2013'te Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde aldı.

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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul Başakşehir MKE ANKARAGÜCÜ maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.