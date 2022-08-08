Canlı: İstanbul Başakşehir - Kasımpaşa maçı

Haberin Devamı

Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Başakşehir 2-0 Konyaspor

Goller: 22' Aleksic, 38' Patryk Szysz

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Serdar, Mahmut, Aleksic, Chouiar, Szysz.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajdradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken.

Süper Lig’in açılış haftalarında oynadığı son üç maçı gol atamadan kaybeden İstanbul Başakşehir daha önceki üç sezona puan kaybetmeden başlarken, bu karşılaşmalarda rakiplerine gol izni vermemişti. Süper Lig’in açılış haftalarında İstanbul takımlarıyla karşılaştığı beş maçı da kazanamayan Kasımpaşa, bu şekildeki son randevusunda 2014/15 sezonunda İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

İstanbul takımlarını ağırladığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir (1B 1M), daha önceki üç karşılaşmada puan kaybetmemişti. Boz Baykuşlar, bu galibiyet serisinin son karşılaşmasında Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında da 2+ gol atan Kasımpaşa, kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun serisini yaşıyor. Bu karşılaşmaların beşini kazanan Kasımpaşa, daha önceki 13 ziyaretinin sadece ikisinden kayıpsız dönmüştü.

İstanbul Başakşehir orta sahası Deniz Türüç’ün bu sezon Süper Lig’de boy gösterecek takımlar arasında filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Kasımpaşa. Geçen sezon Kasımpaşa’nın en fazla asist yapan üç oyuncusundan biri olan Valentin Eysseric, İstanbul Başakşehir ile karşılaştığı son maçta Mamadou Fall’un kaydettiği golün pasını vermişti.

İstanbul takımlarını ağırladığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Emre Belözoğlu, daha önceki üç karşılaşmada puan kaybetmemişti. 41 yaşındaki çalıştırıcı, daha önceki üç galibiyetinin ikisini Kasımpaşa karşısında aldı. Sami Uğurlu’nun göreve başladığı Aralık 2012’den bu yana Süper Lig’de Kasımpaşa’dan daha fazla puan toplayan tek takım Fenerbahçe.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Haberin Devamı

İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.