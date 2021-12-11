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İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Başakşehir#Kasımpaşa
İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği 11 maçın sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir, 2012/13 sezonundaki 2-1'lik mağlubiyetten bu yana rakibine iç sahada yenilmiyor. İstanbul Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig maçında gol atamayan Kasımpaşa, en üst lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki mücadeleyi fileleri havalandıramadan geçmedi. Peki İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kazanan İstanbul Başakşehir, tek puan kaybını son iç saha karşılaşmasında yaşadı. Bu sezon deplasmanda maç kazanamayan Kasımpaşa, en son Süper Lig'den düştüğü 2010/11 sezonuna daha uzun bir dış saha galibiyet hasretiyle başladı.

Emre Belözoğlu'nun göreve geldiği dokuzuncu haftadan bu yana Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte yenilgi almayan ve en fazla gol atan iki takımdan biri İstanbul Başakşehir. Aynı süreçte Kasımpaşa'dan daha az puan toplayabilen sadece iki ekip var: Beşiktaş & Altay. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 19 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, bu süreçte kalesini gole kapatamadı ve son galibiyetini Mayıs 2017'de Galatasaray'ı 3-1 yenerek aldı.

İstanbul Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın Ocak 2016'dan bu yana Süper Lig'de en fazla gole katkı sağladığı rakibi Kasımpaşa. Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında birer gol kaydeden Nacer Chadli'nin, İstanbul Başakşehir kariyerinde iki gol attığı başka rakibi bulunmuyor. Bu sezon takımının attığı gollerin en büyük bölümünde pay sahibi olan Süper Lig oyuncusu, Kasımpaşa'nın kaydettiği gollerin %64'ünü yüklenen Umut Bozok. Yusuf Erdoğan ile Umut Bozok, bu sezon Süper Lig'de birbirine en fazla şut pası veren iki ikiliden biri konumunda.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı bugün 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Başakşehir#Kasımpaşa

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