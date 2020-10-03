Süper Lig tarihinde ilk kez bir önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım ertesi sezona ilk üç maçını kaybederek başladı. Süper Lig'de oynadığı son dört maçta 8 puan toplayan Göztepe, daha öncesindeki 12 maçlık süreçten sadece 6 puan çıkarabilmişti. Geçen sezonla birlikte Süper Lig'de üst üste dört maçtır sahadan puansız ayrılan Başakşehir'in kulüp tarihinde daha uzun sadece bir yenilgi serisi var.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan iki takımdan biri olan Başakşehir, ligin en golcü takımı Göztepe ile karşılaşıyor. Başakşehir stoperi Alexandru Epureanu'nun Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlarda rakibi Göztepe'ydi.

Demba Ba, Başakşehir'in Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği son Süper Lig maçında takımının attığı gollerin tamamına doğrudan katkı sağladı. Ekim 2017'den bu yana ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gole katkı yapan Soner Aydoğdu, Başakşehir deplasmanında çıktığı son karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı. Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Okan Buruk, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti.

İstanbul Başakşehir Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir Göztepe maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.