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İstanbul Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#İstanbul Başakşehir#Giresunspor
İstanbul Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

İstanbul Başakşehir ile Giresunspor bugüne kadar sadece iki kez karşı karşıya gelirken, 2017/18 Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan mücadeleleri ev sahipleri kazandı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son üç maçı kazanamayan İstanbul Başakşehir, öncesinde 13 karşılaşmalık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Şimdi gözler oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki İstanbul Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki Süper Lig maçını yedi gol atarak kazanan Giresunspor, daha önceki 22 karşılaşmada tek galibiyet alabilmiş ve 0.7 gol ortalamasında kalmıştı. Süper Lig'de oynadığı son yedi iç saha maçının altısını en az ikişer gol atarak kazanan İstanbul Başakşehir, puan kaybettiği tek karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

Son beş Süper Lig deplasmanının sadece birini kaybeden ve kalesinde iki gol gören Giresunspor, tek yenilgisini son ziyaretinde Adana Demirspor'dan aldı. Bu sezon Süper Lig'de kafa golü atamayan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Buna ek olarak, şu ana kadar kalesinde gördüğü gollerin en büyük bölümünü kafayla yiyen ekip Giresunspor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Stefano Okaka, bu gollerin tamamını ceza sahası içinden kaydetti.

2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Edin Visca , bu asistlerin dördünü Stefano Okaka'nın gollerine yaptı. Giresunspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Fousseni Diabate, bu gollerin beşini penaltıdan kaydederken; deplasmanda rakip filelere gönderdiği iki gol de bu şekilde geldi.

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Teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı 19 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli çalıştırıcı olan Coşkun Özarı'nın rekorunu kırmak istiyor.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul Başakşehir Giresunspor maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#İstanbul Başakşehir#Giresunspor

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