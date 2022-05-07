Canlı Anlatım: Başakşehir Galatasaray maçı

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Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Başakşehir: 0

Galatasaray: 0

Goller

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz Türüç, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

Son beş Süper Lig maçında rakiplerine mağlup olmayan İstanbul Başakşehir, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gol kapattı. Son iki iç saha maçını gol yemeden kazanan Boz Baykuşlar, Mart-Nisan 2018 arasından bu yana bu şekilde üst üste üç galibiyet alamıyor.

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Deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisini son karşılaşmada Altay'ı 1-0 yenerek sonlandıran Galatasaray, bu sezon dış sahada üst üste iki galibiyet alamadı ve kalesini gole kapatamadı.Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray, maç başına ise 2015/16'nın ardından en yüksek ortalamasına ulaştı. Son dört Süper Lig maçında dört gol atan Deniç Türüç'ün, Türkiye kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla şut çektiği rakibi Galatasaray. İstanbul Başakşehir'in devre arası transferi Trezeguet, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de takımına en fazla penaltı kazandıran üç oyuncudan biri konumunda.

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İstanbul Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul Başakşehir Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı VAR hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.