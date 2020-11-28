Başakşehir ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, rakibini son olarak Mart 2009'da deplasmanda mağlup edebildi. Geçen sezonun başından bu yana Süper Lig'de en fazla iç saha galibiyeti alan takım olan Başakşehir, evinde çıktığı son iki karşılaşmada rakiplerine puan vermedi. Deplasmanda çıktığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Denizlispor, bu sezon ligdeki tek galibiyetini o karşılaşmada aldı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Başakşehir ve Denizlispor. 2020/21 Süper Lig sezonunda en az net gol pozisyonuna giren iki takımdan biri olan Denizlispor, aynı zamanda en düşük gol beklentisinde kalan ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım olan Denizlispor, bu gollerin beşini son üç karşılaşmada kalesinde gördü.

Edin Visca geçen sezon Denizlispor'a karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında birer gol kaydetti. Başakşehir formasıyla oyuna sonradan girdiği son iki Süper Lig maçında üç gol atan Fredrik Gulbrandsen, daha önceki 25 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol kaydetmişti. Bu sezon Süper Lig'de iki asist yapan Denizlispor oyuncusu Tiago Lopes, daha önceki üç sezonunun toplamında sadece bir gol pası verebilmişti.

Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde Denizlispor'a rakip olduğu iki maçı da kaybetmedi ve geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İstanbul Başakşehir Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul Başakşehir Denizlispor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Medipol Başakşehir'in dört maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takım haftaya 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi ve 13 puanla 6. sırada giriyor.

Bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Yukatel Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli, Mehmet Topal ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi önce pozitif çıkan ancak daha sonraki testlerde negatife dönen kaleci Mert Günok da TFF Kovid Sağlık Rehberi’ndeki kurallar gereği bu maçta takımındaki yerini alamayacak.