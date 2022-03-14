İstanbul Başakşehir Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçının ikisini kaybeden İstanbul Başakşehir, bu mağlubiyetlerin ikisini de 2 gol yediği karşılaşmalarda aldı. Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ocak-Mart 2021 arasında yakaladı.

Süper Lig’de oynadığı son sekiz maçın üçünü kaybeden İstanbul Başakşehir, daha önceki 17 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı. Süper Lig’de altı maçlık yenilmezlik serisine sahip olan ve bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapatan Antalyaspor, bu dönemde gol attığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. İstanbul takımlarıyla oynadığı son üç maçı kaybetmeyen ve son randevudan 3 puanla ayrılan Antalyaspor, en son Mayıs 2017’de üst üste iki karşılaşmayı kazandı.

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İstanbul Başakşehir formasıyla çıktığı dört Süper Lig maçında da en az bir golde pay sahibi olan Trezeguet, en üst lig kariyerinde üst üste beş karşılaşmada tabelayı değiştiremedi. İstanbul Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ın Süper Lig kariyerinde attığı üç golün ikisi sezonun ilk yarısında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada geldi.Süper Lig'e devre arasında gelen Fernando, Antalyaspor'un attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağladı.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul Başakşehir Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.