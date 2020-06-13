Başakşehir, Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmedi ve bu üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı. Başakşehir ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha sonraki dört karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. İki takım arasında oynanan son üç Süper Lig maçı berabere bitti.

İstanbul Başakşehir Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Eksik oyuncu yok

Turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İstanbul ekibinin, lige verilen aradan önce Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enzo Crivelli ve kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayan Alexandru Epureanu da Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giymeye hazır.

Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 28. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, son beş karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başardı ve bu süreçte toplam 16 gol attı.

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Gaziantep FK'yı yenerek aldı. Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Alanyaspor, kulüp tarihinde sadece bir kez daha uzun bir seri yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kontratak golü bulan takım Başakşehir. Alanyaspor ise ligde şu ana kadar bu şekilde rakip fileleri havalandıramayan tek ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Edin Visca ve Papiss Cisse.

Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Demba Ba (6 gol & 4 asist). Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Başakşehir. 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan stoper olan Steven Caulker, bu sezon ilk golünü son karşılaşmada Gaziantep FK filelerine gönderdi.