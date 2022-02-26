İstanbul Başakehir Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de oynadığı son dört maçta puan kaybetmeyen İstanbul Başakşehir, daha uzun bir galibiyet serisini son olarak yine Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk beş karşılaşmalık süreçte yaşadı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında puan alamayan Fatih Karagümrük, bu süreçte karşılaştığı her rakibinden en az üç gol yedi ve son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kazanan İstanbul Başakşehir, daha önceki iki sezonun toplamında sadece iki galibiyet alabilmişti. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de oynadığı son altı maçta da karşılıklı gol atılmazken; İstanbul ekibi fileleri havalandırdığı karşılaşmaları kazandı, gol sevinci yaşayamadığı maçlardan puansız ayrıldı.

2021/22 Süper Lig sezonunda Beşiktaş ve Antalyaspor'un ardından yediği gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikasında kalesinde gören takım İstanbul Başakşehir.

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İstanbul Başakşehir formasıyla çıktığı iki Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan Trezeguet, aynı sayıda gol katkısını 2020/21 Premier Lig sezonunun tamamında yapabilmişti. Süper Lig'de çektiği son 11 isabetli şutta ilk golünü son karşılaşmada Sivasspor'a atan Fabio Borini, daha önceki 23 isabetinin dokuzunu gol yapmıştı. Caner Erkin'in Süper Lig kariyerinde filelerini havalandıramadan en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri İstanbul Başakşehir.

İSTANBUL BAŞAKEHİR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbul Başakehir Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.