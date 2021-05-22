İstanbul Altay maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

İSTANBUL ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle bu akşam saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.