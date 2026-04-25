İstanbul, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak

İstanbul Park, 2027-20232 yılları arasında 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak.

İstanbul Park'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın katılımıyla İstanbul'un tekrar Formula 1 takvimine alınmasıyla ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi bahçesinde dün düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamanın kendileri için uzun süren maratonun bitiş çizgisi niteliğinde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pek çok paydaşın koordineli şekilde çalışmasıyla nihayete ulaştıklarını dile getirdi.

İstanbul Park'ın 2027 yılı itibariyle en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil edildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak Formula 1'in kazanımlarına odaklanıyoruz. Formula 1'in, turizm talebini yüzde 6 artırdığını görüyoruz. Tatil destinasyonu için daha önce o şehri düşünmemiş kişiler için Formula 1 tercih sebebi oluyor. Formula 1'in resmi hesaplarındaki toplam takipçi sayısı 114 milyondan fazla. 2025 yılında toplam etkileşim 2.3 milyar." ifadelerini kullandı.

"Dersimizi çalışıp hazırlığımızı en iyi şekilde yapacağız"

İstanbul'un iki kıtanın birleşme noktası olduğunun altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin tarihinden kültürüne, doğasından mutfağına kadar dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Formula 1 yarışlarının ülke ve şehir tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Dersimizi çalışıp hazırlığımızı en iyi şekilde yapacağız. Singapur'da yapılan son yarışı inceledik. Bu yarışta 300 bin 614 seyirciyle Singapur tarihinin en yüksek katılımı olmuştur. Konaklama konusunda rakamlar artmıştır. Formula 1'in kaldıraç etkisini İstanbul'a kanalize etmeliyiz. Formula 1, nitelikli turisti getirir. Singapur verileri, yarış için gelenlerin toplam harcamanın yüzde 40'ını oluşturduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

İstanbul'un Formula 1'in kaldıraç etkisini ekonomik etkiye dönüştürmeye hazır olduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İmparatorlukların başkenti, medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul, bu organizasyona hazır. 5 yıllık protokol, bu etkinin uzun soluklu olmasını sağlamaktadır. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Formula 1 yönetimi başta olmak üzere pek çok noktada ortak çalışmalara başladı. Yarış öncesinde hedef dış pazarlarda kapsamlı bir F1 kampanyası uygulayacağız. ABD, Asya ve Avrupa'daki pazarlarımız dahil olmak üzere bugünden itibaren İstanbul'u, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek Formula 1 şehri olarak lanse edeceğiz. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, FIVB Milletler Ligi, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte yapacağız. 2036 Olimpiyat adaylığımız, bu anlamda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyor. İlgi ve himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu organizasyonu ülkemize döndüren bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemize ve İstanbul'a hayırlı olsun."

Bakan Bak: "Burası artık Türkiye'de adrenalinin, enerjinin merkezi olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1'in 5 yıl boyunca İstanbul'da yer alacak olmasından dolayı gururlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen etkinliği hatırlatan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya Formula 1'in yeniden İstanbul'a geldiğini ilan etmesiyle müthiş bir coşku ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan bu pisti birlikte değerlendireceğimizi konuştuk ve çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle adım adım, ilmek ilmek bu süreci işledik." açıklamasında bulundu.

Formula 1'de daha önce görev alan herkesi dinleyerek yola çıktıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Gençlerle bir araya geldiğimizde 'Formula 1 gelecek mi?' diye soruyorlardı. Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan ve belli maliyetleri olan bir organizasyon. Büyük bir endüstri. Ama şu heyecanı anlatmak istiyoruz, burası artık gençler için bir çekim merkezi. Gençler, binlerce, milyonlarca genç tarafından takip edilen organizasyonun parçası olacaklar. Burası artık Türkiye'de adrenalinin, enerjinin merkezi olacak. Müthiş bir başlangıç." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmdeki tecrübesine dikkati çeken Bakan Bak, "Türkiye daha önce yaptığı organizasyonlarla öncü oldu. İstanbul'un çekim gücü, yatak kapasitesi, tarihi dokusu, ortaya bir sinerji çıkarıyor. Türkiye, TGA'yla birlikte müthiş bir kampanya yapıyor. Turizm gelirlerinin artmasında önemli rol oynuyorlar. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu da Formula 1'in gelmesiyle kanıtlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, İstanbul Park'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarından biri olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Burada modernizasyona ihtiyaç var ve bunu yapacağız. Bu süreçte iyi işler yapacağımıza inanıyorum. İlave şampiyonalar gerçekleştirilecek. Çeşitli fuarlar, organizasyonlar burada olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizleri mutlu etti. Sporu çok iyi biliyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte organize edeceğiz. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla sağlayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gençleri için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, hayırlı olsun. Hep beraber Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz."

Üçlertoprağı: "Ne mutlu ki ülkemize Formula 1'i geri getiriyoruz"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, duygusal ve önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Uzun süren bir yolculuğun sonuna geldiklerini belirten Üçlertoprağı, bu hayalin 10 yıl önce başladığını belirtti.

Serkan Yazıcı'nın 2016 yılında federasyon başkanı olmasıyla birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Üçlertoprağı, "Serkan Yazıcı, federasyon başkanlığını aldığında durum pek iç açıcı değildi. Devletle bağları kopmuş bir federasyon vardı. Çok şükür şimdi devletimizden aldığımız güçle çok önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projeye icazet ve izin vermesi çok önemliydi. Devletimizin sağladığı imkanlarla çok önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Pist 10 yılı aşkın bir süredir herhangi bir yarışa kapalıydı. Bugün ne mutlu ki ülkemize Formula 1'i geri getireceğiz. Her iki Bakanımızın büyük vizyonlarıyla Formula 1'i ülkemize getirebilmek çok önemli. 15 ay boyunca müzakereler sürdü. Buna bağlı olarak ciddi operasyonel sorumluluk oldu. Formula 1'in dünyadaki ilgisi, elde edilen başarılar çok önemli bir hal aldı. Herkese şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı pistte incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy ve Bakan Bak'ın damalı bayrakla verdiği startın ardından Red Bull takımına ait araç, İstanbul Park'ta gösteri sürüşü yaptı.