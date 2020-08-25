İstanbul 2020 Formula 1 takvimine girdi.. Formula 1 yarışları Türkiye'de hangi tarihte yapılacak?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.

İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.