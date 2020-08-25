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Spor Arena
Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

İstanbul 2020 Formula 1 takvimine girdi.. Formula 1 yarışları Türkiye'de hangi tarihte yapılacak?

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İstanbul 2020 Formula 1 takvimine girdi.. Formula 1 yarışları Türkiye'de hangi tarihte yapılacak?
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İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak. Son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak.

İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.

 

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