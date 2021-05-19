İsrailli futbolcu Eran Zahavi'den bir skandal daha! Bu kez Filistin bayrağı açan Pogba ile dalga geçti...

Spor Arena Dış Haber - Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen ancak Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan İsrailli futbolcu Eran Zahavi, ülkesinin Filistin'e yaptığı saldırılara dikkat çeken yıldız futbolcularla dalga geçmeye devam ediyor.

ÖNCE FOFANA VE CHOUDHURY

Zahavi, FA Cup finalinde Chelsea'yi 1-0 yenerek kupaya uzanan Leicester City'nin Fransız futbolcusu Wesley Fofana ve Bangladeş asıllı İngiliz Hamza Choudhury'nin saha içerisinde Filistin bayrağı açarak İsrail'in saldırısı altındaki insanlara desteklerini göndermesiyle dalga geçmişti.

Zahavi, Fofana ve Choudhury'nin bu fotoğrafını sosyal medyada Filistin bayrağının üzerine İsrail bayrağı koyarak paylaşmış ve "Desteğiniz için teşekkürler" yazmıştı. Eran Zahavi'nin bu hareketi sosyal medyada çok sayıda tepki çekmişti.

ŞİMDİ DE POGBA VE AMAD DIALLO

Eran Zahavi, Filistin konusundaki skandal tavrını dün akşam da sürdürdü. Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba ile Fildişi Sahilli oyuncu Amad Diallo, dün oynanan Fulham maçının ardından Filistin bayrağı açtı ve bu şekilde sahayı turladı.

Paul Pogba, İsrail'in Filistin'e karşı saldırı başlattığı ilk günlerde 'Dünyanın sevgiye ve barışa ihtiyacı var. Birbirimizi sevmemize izin verin ki hayat güzel olsun" sözlerini kullanmıştı.

Eran Zahavi ise Pogba ve Diallo'nun fotoğrafını paylaşıp Filistin bayrağının yerine yine İsrail bayrağı koydu ve şu mesajı yazdı: "Teşekkürler beyler. Dünyanın her yerinden desteğiniz için minnettarız"

"GAZZE VE KUDÜS'Ü HARİTADA GÖSTEREMEZSİNİZ"

Eran Zahavi, bu paylaşımdan bir süre sonra şu açıklamayı yaptı:

"Dikkatinizi yeteri kadar çektiysem gerçek olan şeyi açıklamak istiyorum. Bu çekişmenin temelini hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Belki de Gazze veya Kudüs'ün yerini haritada bile gösteremezsiniz. Sosyal medya gücünüzü iki taraftan gelecek barış adımları için kullanmanız daha doğru olur. Böylece her şey daha kolaylaşır"

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