İsrail maçı öncesi İtalya'da alarm verildi! Mossad'ın koruyacağı takım gizli tesiste kalacak

Dünyada düzenlenen İsrail karşıtı gösteriler, şimdi İtalya’nın Udine şehrini istila etmeye hazırlanıyor.

İSRAİL MAÇI ÖNCESİ İTALYA'DA KIRMIZI ALARM

14 Ekim salı günü, geçen yıl olduğu gibi Udinese’nin stadı Fruili Stadı’nda oynanacak olan İtalya-İsrail maçına 1 hafta kala, devlet düzeyinde gerginlik ve endişe doruk noktasına ulaştı. İtalya’da İsrail maçı öncesi en üst düzeyde alarm durumu ilan edildi. Günlerdir İtalya'nın meydanlarını dolduran Filistin’e destek gösterileri göz önüne alındığında, İtalyan yetkililer tarafından hiçbir senaryo göz ardı edilmiyor.

BELEDİYE BAŞKANI ‘MAÇI ERTELEYELİM’ DEDİ, FIFA DİKKATE ALMADI

Udine Belediye Başkanı Alberto Felice De Toni, maçın ertelenmesini talep etti, ancak bu talep FIFA tarafından değerlendirilmedi bile. Ancak, önümüzdeki saatlerde güvenlik planını kesinleştirecek teknik komite tarafından hala ertelenme kararı alınabilir fakat bu ihtimal pek mümkün görünmüyor. Şu an için maç oynanacak.

GÜVENLİĞİ, İTALYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAĞLAYACAK

Yerel kurumlar, çok tepkiyle karşılaşacaklarını bildikleri için radikal kararlar almayı düşünmüyor. Bu durum, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın disiplin sağlaması gereken son derece hassas bir siyasi konu görülüyor. Ancak İtalya İçişleri Bakanlığı, durumu kontrol altına alabileceğinden emin ve en azından görünüşte durumu normale döndürmek için adımlar atıyor.

UDİNE SEÇİMİ TESADÜF DEĞİL

Maçın Udine şehrinde oynanması tesadüf değil. Küçük şehirde protestocuların akınını kontrol altına almak ve yönlendirmek daha kolay olacağı için bu seçim yapıldı. Bakan Matteo Piantedosi, İsrail Milli Takımı'nın barışçıl bir şekilde karşılanmasını sağlamak için Tel Aviv yetkilileriyle temas halinde.

TAKIMI MOSSAD TAKİP EDECEK

İsrail Milli Takımı, İtalya topraklarında, ülkenin istihbarat teşkilatı MOSSAD ajanlarından oluşan bir devriye tarafından izlenecek.

24 SAAT GÖZETİM ALTINDA ÇOK GİZLİ TESİSTE KALACAKLAR

2024 yılında takım, Dacia Arena'ya yakın, Udine'de popüler bir otelde konaklamıştı. Ancak bu yıl, dış dünya ile teması mümkün olduğunca önlemek için, kafile Ronchi dei Legionari Havaalanı’ndan alınacak ve İtalya'dan ayrılana kadar 24 saat gözetim altında tutulacakları çok gizli bir tesise götürülecek. İtalya Hükümeti süreci rahat atlatabilmek için tüm önlemleri alıyor.

Kolluk kuvvetleri, Friuli Stadı’nda daha önce görülmemiş bir konuşlandırma ile ikili bir organizasyon düşünüyor. Polis kaynakları, “Böyle bir durum bizim için tamamen yeni” diye itiraf ediyor. Triveneto bölgesinin dört bir yanından takviye kuvvetler gelecek ve stadyumdan uzak tutulup şehir merkezinde toplanacak protestocuların kalabalığını kontrol altına alacak. Kuvvetlerin önemli bir kısmı sadece meydanlardan sorumlu olacak. Geri kalan memurlar ise milli takımımız da dahil olmak üzere maçla ilgili güvenliği sağlayacak.

SADECE 4 BİN BİLET SATILDI

Ancak futbolla ilgili konular pek gündemde değil. Maçın İtalya açısından Dünya Kupası yolunda önemi olmasına rağmen taraftarlardan ilgi neredeyse sıfır. Dün itibariyle, uygun fiyatlara (14 ila 50 avro arasında) rağmen, toplamda 20 bin biletin sadece yaklaşık 4 bini satılmıştı. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), tribünleri doldurmak ve atmosferi canlandırmak için okulları ve spor derneklerini devreye sokmaya çalışıyor.

PROTESTOLAR TRİBÜNLERE SIÇRAYACAK

Ancak İsrail karşıtı protestolar, en iyi ihtimalle yarısı boş olan stadyuma da sıçrayacak. Eylül ayında, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan ilk maçta, birçok İtalyan taraftar İsrail milli marşı çalınırken sahaya sırtlarını döndü. Maç normal şekilde oynanırsa, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'in FIFA müsabakalarından men edilmesini reddederek teşvik etmek istediği birlik ve dostluk duygusu kaybolacak. Kısacası Udine'de milli maç havası yok.