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Kadın Milli Futbol Takımı İsrail'e deplasmanda kaybetti

#Türkiye#2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri#İsrail
Kadın Milli Futbol Takımı İsraile deplasmanda kaybetti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H grubu 8. maçında karşılaştığı İsrail’e 1-0’lık skorla mağlup oldu. Milliler, bu sonuçla grupta dördüncü mağlubiyetini almış oldu.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 8'nci maçında deplasmanda İsrail’e 1-0 yenildi.

Petah Tikva kentindeki HaMoshava Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golü 40'ıncı dakikada Shira Eliva attı. Bu mücadelenin ardından Türkiye, grubunda 10 puanla 4. sırada yer aldı.

STAT: HaMoshava
HAKEMLER: Ewa Augustyn, Aleksandra Prus, Katarzyna Wojs, Katarzyna Lisiecka-sek (Polonya)
İSRAİL: Beilin, Goor (Dk. 85 Awad), Elinav, Nakav, Achtel, David (Dk. 79 Shtainshnaider), Hazan (Dk. 78 Kats), Avital (Dk. 62 Chitman), Selimhodzic, Sommer (Dk. 84 Kuznezov), Beck
TÜRKİYE: Selda Akgöz, Didem Karagenç, İpek Kaya, Kezban Tağ, Berna Yeniçeri (Dk. 72 Ece Tekmen), Emine Ecem Esen (Dk. 72 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Elif Keskin (Dk. 87 Arzu Karabulut), Birgül Sadıkoğlu (Dk. 29 Busem Şeker) , Yağmur Uraz
GOL: Dk. 40 Elinav (İsrail)
SARI KARTLAR: Beck, Goor, Nakav, Achtel (İsrail), Elif Keskin (Türkiye)

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#Türkiye#2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri#İsrail

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